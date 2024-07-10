Evi alev topuna döndü! Uyuyan şahsı komşuları kurtardı

Mahalleli sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen K.Ç. ise ambulansa alınarak oksijen verildi. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.