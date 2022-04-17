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Giriş Tarihi: 17.4.2022 10:43 Son Güncelleme: 17.4.2022 11:09

Kayseri'de inanılmaz olay: Evi yakıp arkadaşlarını içeriye kilitlediler!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de inanılmaz olay: Evi yakıp arkadaşlarını içeriye kilitlediler!

Kayseri'de aynı bekar evinde yaşayan 6 arkadaş arasında kavga çıktı. Evi ateşe veren 4 arkadaş, kavga ettikleri 2 arkadaşın üzerinden kapıyı kilitleyip kaçtı. Pencerelerinde demir korkuluk bulunan evde mahsur kalan iki genç komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri,  ağır yaralanan iki genci korkulukları keserek kurtardı.

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Argıncık Mahallesi 205 sokak üzerinde bulunan tek katlı bekar evinde yaşayan 6 arkadaş arasında gece saat 03.45 sularında sebebi belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ilerlemesi üzerine 4 arkadaşlardan dördü, Ali Bilgin ile ismi öğrenilemeyen genci darp etmeye başladı. Daha sonra evi ateşe veren 4 şüpheli, Ali Bilgin ve arkadaşının üzerine kapıyı kilitleyip kaçtı. Kaçarken Ali Bilgin'in valizi ile montunu da çalan şüpheliler, vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine çantasını ve montunu yola attı.

DİRİ DİRİ YANACAKLARDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan polis ekipleri 2 kişinin evde olduğunu ve pancara korkuluğu nedeniyle çıkamadıklarını belirledi. Yanan evde can pazarı yaşayan Ali Bilgin ve arkadaşı, demir korkuluklar nedeniyle evden çıkamadı. Evin bulunduğu sokağın çok dar ve karmaşık olması nedeniyle itfaiye araçları bölgeye ulaşmakta zorluk çekti. Bu sırada polis ve ve bekçiler kapıyı kırarak yanan evde mahsur kalan gençleri kurtarmaya çalıştı.

İTFAİYE KORKULUKLARI KESEREK KURTARDI

Kapının kırılamaması üzerine komşu evden çekilen hortumla yangına müdahale edildi. Ali Bilin ve arkadaşına alevlerin ulaşmaması için ekipler canla başla mücadele etti. İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle birlikte yangına hızla müdahale edildi. Evin penceresi ile demir korkuluk arasına sıkışan Ali Bilgin ve arkadaşı, korkuluk demirlerinin kesilmesiyle yanan evden çıkarıldı. İtfaiyenin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken. Ağır yaralanan Ali Bilgin ve arkadaşına ilk müdahale olay yerinde ambulans ta yapıldı. Ambulansta oksijen maskesi takılan Ali Bilgin ; "Bizi az daha diri diri yakacaklardı" diyerek feryat etti. Yaralı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis evi yakarak kayıplara karışan 4 arkadaşın peşine düştü.

HER GÜN KAVGA EDİYORLARDI

Arkadaşlarının bulunduğu evi ateşe vererek kayıplara karışan 4 şüphelinin kaçarken yola attıkları valizin, yangında ağır yaralanan Ali Bilgin'e ait olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca evden ayrılmadan önce Ali Bilgin'in montunu da aldıkları ortaya çıktı. Yangını fark ederek polise ihbar eden vatandaş ise ; "Bunlar bu eve taşınalı yaklaşık 2-3 hafta oldu. Geldiklerinden buyana sürekli kavga ediyorlardı. Sahur saatlerinde yine kavga ettiler. Bur süre sonra 4-5 kişi hızlıca kapıyı içerdekilerin üzerine kilitleyip koşarak gittiler. Sonra içeridekiler yardım isteyince bende polisi aradım" diye konuştu.

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Kayseri'de inanılmaz olay: Evi yakıp arkadaşlarını içeriye kilitlediler!
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