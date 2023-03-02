Evi depremde hasar aldığı için ayrıldığı memleketine tekrar depremzede olarak döndü



Erciş'teki depremin ardından Gaziantep'e yerleştiklerini anlatan Keleş, "Van'daki depremden sonra Gaziantep'e yerleşmiştik. Kredi ile aldığımız evde yaşıyorduk. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde de 14 katlı binanın en üst katındaki evimizde kalıyorduk. Ben yürüme engelliyim. Sarsıntı olunca ailem beni de aldı ve hemen dışarı kaçtık. Gaziantep'te kalacak yerimiz olmadığı için Erciş'e geri dönüş yaptık. Depremzede olarak ayrıldığımız memleketimize depremzede olarak döndük. Ne yazık ki burada da kalacak yerimiz yoktu. Sağ olsun Şahin Işıkçelebi müstakil evini ve eşyalarını bize açtı. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Allah bu güzel yürekli insanları hep var etsin. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.