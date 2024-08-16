Evi kurşun yağmuruna tuttular: 2 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gece otomobille Kumbahçe Mahallesi'ne gelen 4 saldırgan, 2439 Sokak'taki bir eve silahlı baskın düzenledi. Saldırganlar evi kurşun yağmuruna tuttu. Evde yaşayan iki kişi, açılan kurşunların hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı. Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek hayatını kaybetti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.