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Giriş Tarihi: 4.2.2023 10:55 Son Güncelleme: 4.2.2023 11:01

Evi silahla basıp öldürüp kaçtılar

Antalya’da evi basılan Recep Dulluç (39) tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından saldırganlar suç aleti silahla birlikte cinayet yerinden kaçtı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Evi silahla basıp öldürüp kaçtılar

Antalya'nın Aksu ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, önceden Recep Dulluç'un ailesinin evinde kiracı olan ve kaçakçılık işi yaptığı iddiasıyla evden çıkartılan kişiler dün telefonla Recep Dulluç ile tartıştılar. Ölüm tehdidi alan Recep Dulluç olayı yakınlarına söyledi. Yakınları Dulluç'u önce evin banyosuna ardından da kanepeye sakladılar.

YAPMAYIN DİYE YALVARDILAR

Silahlı kişiler evin önüne gelince evde bulunan Recep Dulluç'un yakınları "Yapmayın bizim çocuklarımız var" diye yalvarmaya başladı. Bunu duyan Recep Dullaç saklandığı yerden kapının önüne çıkınca göğsünden 3 el ateş edilerek vuruldu. Cinayetin ardından saldırganlar kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan 2 çocuk babası Recep Dulluç olay yerine çağlan ambulans hastaneye götürülürken hayatını kaybetti.

DEMRE'DE TOPRAGA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Recep Dulluç'un cenaesi Demre ilçesi Çevreli Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Baba Osman Dulluç, oğlunu öldüren kişilerin öncede evlerinde kiracı olduğunu kaçakçılık işleri yaptığı için şikayet edip evden çıkarttıklarını kaydetti. Acılı baba bu kişilerin daha sonra gelip oğlunu öldürdüğünü söyledi.

Korkunç cinayetin ardından polis cinayete karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Evi silahla basıp öldürüp kaçtılar
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