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Giriş Tarihi: 13.2.2022 13:40 Son Güncelleme: 13.2.2022 13:42

Evi soydu, altınlarla birlikte yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Evi soydu, altınlarla birlikte yakalandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde F.A. isimli şüpheli, iddiaya göre bir evden çaldığı ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir evden 5 çeyrek, 2 ata lira, 7 adet 1 gr altın, zincir, yüzük, küpe, 1 Reşat altın ve çerçeve çalan şüpheli için İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin F.A. olduğu tespit edildi. Savcılığın verdiği arama kararı doğrultusunda şüpheli F.A'nın adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada; söz konusu evden çaldığı öne sürülen 5 çeyrek, 2 ata lira, 7 adet 1 gr altın, zincir, yüzük, küpe, çerçeve ve 1 Reşat altın ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın evinde bulunan ziynet eşyaları polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, F.A 'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Evi soydu, altınlarla birlikte yakalandı
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