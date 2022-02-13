Evi soydu, altınlarla birlikte yakalandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir evden 5 çeyrek, 2 ata lira, 7 adet 1 gr altın, zincir, yüzük, küpe, 1 Reşat altın ve çerçeve çalan şüpheli için İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Ekipler yaptıkları inceleme ve çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin F.A. olduğu tespit edildi. Savcılığın verdiği arama kararı doğrultusunda şüpheli F.A'nın adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada; söz konusu evden çaldığı öne sürülen 5 çeyrek, 2 ata lira, 7 adet 1 gr altın, zincir, yüzük, küpe, çerçeve ve 1 Reşat altın ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın evinde bulunan ziynet eşyaları polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, F.A 'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.