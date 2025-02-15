Evi terk eden gelinin annesini ve dayısını öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan Melike Ülker, eşi Recep Ülker'le aralarındaki geçimsizlik nedeniyle babasının evine döndü. Melike Ülker, dün öğle saatlerinde ise annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahaddin Boz ile birlikte eşyalarını almak için eşinin evine geldi. Bu sırada evde bulunan eşi ve kayınpederi Halil İbrahim Ülker, genç kadının annesi ve dayısı ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından tabancasını çıkaran Halil İbrahim Ülker (60), dünürü Şadiye Aydın (46) ve Selahaddin Boz'a (51) peş peşe ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontrollerde Şadiye Aydın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selahattin Boz da buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melike Ülker ise yara almadan kurtuldu. Katil zanlısı Halil İbrahim Ülker ve oğlu Recep Ülker'in polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.