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Giriş Tarihi: 8.12.2022 15:59 Son Güncelleme: 8.12.2022 16:01

Denizli'de öfkelenen koca dehşet saçtı: Evi terk eden karısını döverek bayılttı

Denizli’de evi terk ederek ailesinin evine giden karısı Ö.B.’ye öfkelenen C.B. dehşet saçtı. Eşi Ö.B.’yi bıçak zoruyla bindirdiği araçta tehdit edip döverek bayıltan C.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Denizli’de öfkelenen koca dehşet saçtı: Evi terk eden karısını döverek bayılttı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.B. isimli kadın, eşi C.B. ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Öfkeden deliye dönen C.B., elindeki bıçakla kayınpederinin evini bastı. Bıçak zoruyla evden çıkardığı eşini zorla araca bindiren C.B., talihsiz kadını otomobilde döverek bayılttı. C.B. daha sonra araçtaki eşi ile birlikte olay yerinden kaçtı. Kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde bulunamayan araç ekipler tarafından aranmaya başlandı. Jandarma ilk olarak C.B.'nin Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki evine gitti ancak bulunamadı. Yaşanabilecek bir kadın cinayetinin önlenmesi üzerine tüm kolluk kuvvetlerine bilgi verildi. Her yeri arayan ekipler, aileden aldığı bilgi doğrultusunda Eskihisar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide çifti tartışırken buldu. Şüphelinin elinden bıçağı alan jandarma ekipleri, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Kızlarının bulunduğunu öğrenen aile jandarmaya teşekkür etti.

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Denizli'de öfkelenen koca dehşet saçtı: Evi terk eden karısını döverek bayılttı
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