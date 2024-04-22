Öldürüp halı satmaya devam etmişler! Evi terk ettiği iddia edilen Zeynel C.’yi eşi ve çocukları öldürmüş

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Harmancık Köyü'nde 16 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti.
Harmancık Köyü'nde çobanlık yapan D.E. Kurupınar mevkiinde koyun otlattığı sırada halıya sarılmış bir erkek ceset görünce olayı hemen Jandarmaya bildirdi.
KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğini tespit edemedi. O tarihlerde kayıp başvurusu yapan kişileri mercek altına alan Jandarma ekipleri, olayla ilgili hiçbir bulguya ulaşamayınca, şahıs Bursa Alacahırka Mahallesi'nde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi.
SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI
Geçtiğimiz yıl faili meçhul dosyaları tozlu raflardan yeniden indiren Çanakkale Alay Komutanlığına bağlı istihbarat timleri, 1O yıl önce işlenen cinayetle ilgili yeniden araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz Ocak ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle kimsesizler mezarlığına defnedilen şahsın mezarı yeniden açıldı ve ceset üzerinden DNA örneği alındı.
ŞAHSIN İSMİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örneklerinin Çanakkale merkezde halı ve mobilya mağazası bulunan Zeynel C'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Jandarma soruşturmayı genişletti. Ailenin o dönemde Zeynel C. ile ilgili hiçbir başvuru yapmamasından şüphelenen ekipler, aileyi teknik ve fiziki takibe aldı.
"BABAMIZ EVİ TERK ETTİ" DEDİLER
10 yıl boyunca "Zeynel C'yi soran" yakınlarına "Başka bir kadın buldu ve evi terk etti" dediğini öğrenen Jandarma timleri, operasyon için düğmeye bastı. Eve baskın düzenleyen ekipler, Zeynel C.'ın eşi Gülşen C., oğulları Ali C., Mehmet C., Memet C, yeğenleri Mustafa C., Gökhan C, kızları Ayfer B. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.