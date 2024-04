Öldürüp halı satmaya devam etmişler! Evi terk ettiği iddia edilen Zeynel C.’yi eşi ve çocukları öldürmüş

"BABAMIZ EVİ TERK ETTİ" DEDİLER

10 yıl boyunca "Zeynel C'yi soran" yakınlarına "Başka bir kadın buldu ve evi terk etti" dediğini öğrenen Jandarma timleri, operasyon için düğmeye bastı. Eve baskın düzenleyen ekipler, Zeynel C.'ın eşi Gülşen C., oğulları Ali C., Mehmet C., Memet C, yeğenleri Mustafa C., Gökhan C, kızları Ayfer B. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.