Öldürüp halı satmaya devam etmişler! Evi terk ettiği iddia edilen Zeynel C.’yi eşi ve çocukları öldürmüş

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğini tespit edemedi. O tarihlerde kayıp başvurusu yapan kişileri mercek altına alan Jandarma ekipleri, olayla ilgili hiçbir bulguya ulaşamayınca, şahıs Bursa Alacahırka Mahallesi'nde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi.