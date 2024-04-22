Haberler Yaşam Haberleri Öldürüp halı satmaya devam etmişler! Evi terk ettiği iddia edilen Zeynel C.'yi eşi ve çocukları öldürmüş
Giriş Tarihi: 22.4.2024 13:10 Son Güncelleme: 22.4.2024 13:24

Öldürüp halı satmaya devam etmişler! Evi terk ettiği iddia edilen Zeynel C.'yi eşi ve çocukları öldürmüş

Çanakkale’de 10 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan halı ve mobilya mağazası sahibi Zeynel C’nin çocukları ve eşi tarafından infaz edildiği ortaya çıktı. 10 yıllık aile içi sır, DNA eşleşmesiyle belirlenirken, ailenin Zeynel C’yi soran yakınlarına “babamız evi terk etti” diye yalan söyledikleri ve mobilya mağazasındaki işlerine devam ettikleri ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Öldürüp halı satmaya devam etmişler! Evi terk ettiği iddia edilen Zeynel C.’yi eşi ve çocukları öldürmüş

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'ne bağlı Harmancık Köyü'nde 16 Ağustos 2014 tarihinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Harmancık Köyü'nde çobanlık yapan D.E. Kurupınar mevkiinde koyun otlattığı sırada halıya sarılmış bir erkek ceset görünce olayı hemen Jandarmaya bildirdi.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede başına sert bir cisimle vurulduktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğini tespit edemedi. O tarihlerde kayıp başvurusu yapan kişileri mercek altına alan Jandarma ekipleri, olayla ilgili hiçbir bulguya ulaşamayınca, şahıs Bursa Alacahırka Mahallesi'nde bulunan kimsesizler mezarlığına defnedildi.

SORUŞTURMA YENİDEN AÇILDI

Geçtiğimiz yıl faili meçhul dosyaları tozlu raflardan yeniden indiren Çanakkale Alay Komutanlığına bağlı istihbarat timleri, 1O yıl önce işlenen cinayetle ilgili yeniden araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz Ocak ayında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izinle kimsesizler mezarlığına defnedilen şahsın mezarı yeniden açıldı ve ceset üzerinden DNA örneği alındı.

ŞAHSIN İSMİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen DNA örneklerinin Çanakkale merkezde halı ve mobilya mağazası bulunan Zeynel C'ye ait olduğunun belirlenmesinin ardından Jandarma soruşturmayı genişletti. Ailenin o dönemde Zeynel C. ile ilgili hiçbir başvuru yapmamasından şüphelenen ekipler, aileyi teknik ve fiziki takibe aldı.

"BABAMIZ EVİ TERK ETTİ" DEDİLER

10 yıl boyunca "Zeynel C'yi soran" yakınlarına "Başka bir kadın buldu ve evi terk etti" dediğini öğrenen Jandarma timleri, operasyon için düğmeye bastı. Eve baskın düzenleyen ekipler, Zeynel C.'ın eşi Gülşen C., oğulları Ali C., Mehmet C., Memet C, yeğenleri Mustafa C., Gökhan C, kızları Ayfer B. ve E.Y.'yi gözaltına aldı.

HALININ SAÇAK İPİYLE BOĞMUŞLAR

Emniyete götürülen C. ailesi, 10 yıllık sır cinayeti itiraf etti. Aile Zeynel C'yi evde çıkan tartışma sonucu önce dövdüklerini, ardından halının saçak ipleriyle boğarak öldürdüklerini itiraf ettiler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Öldürüp halı satmaya devam etmişler! Evi terk ettiği iddia edilen Zeynel C.'yi eşi ve çocukları öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA