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Giriş Tarihi: 27.5.2022 13:22

Evi yaktı! Polise 'Beraber mi aldın?' dedi

İHA
Evi yaktı! Polise ’Beraber mi aldın?’ dedi

Gelen bilgiye göre Tekirdağ'da ikamet ettiği babasına ait evi yaktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Yaptığının suç olduğunu söyleyen polis memuruna ise şahıs, “Benim evim, beraber mi aldın” dedi.

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Mehteran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi sorunlardan dolayı öfkelenen F.D., babasına ait ikamet ettiği evin banyosundaki eşyaları ateşe verdi.

Dumanların fark edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, oturduğu evi yakan F.D'yi gözaltına aldı. Yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna şahsın "Benim evim, beraber mi aldın" sözleri ise tepki çekti. Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi.

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Evi yaktı! Polise 'Beraber mi aldın?' dedi
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