Evi yaktı! Polise ’Beraber mi aldın?’ dedi

Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Mehteran Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile içi sorunlardan dolayı öfkelenen F.D., babasına ait ikamet ettiği evin banyosundaki eşyaları ateşe verdi.

Dumanların fark edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, oturduğu evi yakan F.D'yi gözaltına aldı. Yaptığının suç olduğunu ifade eden polis memuruna şahsın "Benim evim, beraber mi aldın" sözleri ise tepki çekti. Yangın nedeniyle banyoda hasar meydana gelirken, ev sahibi babanın oğlundan şikayetçi olacağı öğrenildi.