Evi yandı ama o gitarını bir an olsun bırakmadı

Adana'da 8 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şans eseri, can kaybının yaşanmadığı yangında evi küle dönen Abdurrahman Üter, gitarını elinden bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülen Üter, gitarıyla bindiği ambulans içinde "Eşim 'Ev yanıyor haberin yok mu?' diye aradı. Bir kalktım karşımda itfaiyeci abileri gördüm. Ev yanmış, bize bir şey olmasın. Nasıl yandığını bilmiyorum, uyuyordum ben. Mal yerine gelir can yerine gelmez" dedi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.