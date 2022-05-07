Evi yandı ama o gitarını bir an olsun bırakmadı

"MAL YERİNE GELİR CAN GELMEZ"

Yangın sırasında eşi Filiz ve oğlu Semih kayınvalidesinde olan Abdurrahman Üter, itfaiye ekipleri sayesinde evinden çıkartıldı. Yara almadan kurtulan Üter, yangında kurtardığı gitarını ise biran olsun yanından ayırmadı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen Üter, ambulansa da gitarıyla bindi. Abdurrahman Üter, "Evde uyuyordum. Eşim Filiz beni arayarak 'Ev yanıyor haberin yok mu?' dedi. Ben de yattığımı söyledikten sonra telefonu kapattım. Baktım dumanlar var, ev yanıyor. Daha sonra itfaiyeciler geldi. Ev yanmış, önemli değil bize bir şey olmasın. Mal yerine gelir can yerine gelmez. Nasıl yandığını bilmiyorum" diye konuştu.