Evi yandı ama o gitarını bir an olsun bırakmadı

Adana'da 8 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Şans eseri, can kaybının yaşanmadığı yangında evi küle dönen Abdurrahman Üter, gitarını elinden bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülen Üter, gitarıyla bindiği ambulans içinde "Eşim 'Ev yanıyor haberin yok mu?' diye aradı. Bir kalktım karşımda itfaiyeci abileri gördüm. Ev yanmış, bize bir şey olmasın. Nasıl yandığını bilmiyorum, uyuyordum ben. Mal yerine gelir can yerine gelmez" dedi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
3. KATA SIÇRADI
Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Üter'e ait dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede bütün evi sararken yangını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Büyüyen alevler 3. katın balkonuna ve apartman önünde park halinde bulunan otomobile sıçradı. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Şans eseri yaralının olmadığı yangında Abdurrahman Üter'e ait ev küle döndü.
"MAL YERİNE GELİR CAN GELMEZ"
Yangın sırasında eşi Filiz ve oğlu Semih kayınvalidesinde olan Abdurrahman Üter, itfaiye ekipleri sayesinde evinden çıkartıldı. Yara almadan kurtulan Üter, yangında kurtardığı gitarını ise biran olsun yanından ayırmadı. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen Üter, ambulansa da gitarıyla bindi. Abdurrahman Üter, "Evde uyuyordum. Eşim Filiz beni arayarak 'Ev yanıyor haberin yok mu?' dedi. Ben de yattığımı söyledikten sonra telefonu kapattım. Baktım dumanlar var, ev yanıyor. Daha sonra itfaiyeciler geldi. Ev yanmış, önemli değil bize bir şey olmasın. Mal yerine gelir can yerine gelmez. Nasıl yandığını bilmiyorum" diye konuştu.