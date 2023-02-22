"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına bağış başvurusu 4 bin 568'e ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası afetten etkilenenlerin barınma sorununu gidermek amacıyla başlatıldı.

Kampanyaya 3 günde 4 bin 568 bağış başvurusu geldi. 3 bin 604 kişi evini 3 ay bedelsiz olarak depremzedelere tahsis etmek isterken 964 yardımsever vatandaş da evini 1 yıl süreyle indirimli bir şekilde kiraya vermek için başvuruda bulundu.

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonundaki kampanyaya, AFAD ve Türkiye Sigortanın yanı sıra emlak siteleri EmlakJet, Hepsiemlak, Sahibinden.com ve Zingat da destek verdi.

Kısa sürede binlerce vatandaş, depremzedelere belirli sürelerle evlerini tahsis etmek amacıyla "www.evimyuvanolsun.org" adresine başvurdu.

UYGULAMANIN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı kampanya, ihtiyaç fazlası olan boş evlerin güvenli şekilde, belirli süre ve şartlarda depremzedelere tahsis edilmesini kapsıyor.

Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, "3 ay bedelsiz tahsis", "1 yıl indirimli bedelle kira" veya "kira desteği" ile katılabiliyor.

Kampanyanın yürütüldüğü "www.evimyuvanolsun.org" internet sitesinde "Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum" butonuna tıklayanların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek.

Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "ödünç sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. 3 aylık süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.

"Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin başvuruları da yine evin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek.

Kaymakamlık, istenen kira bedelinin evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olmasına bakacak. Kaymakamlığın evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu teyit etmesinin ardından ev kampanyaya dahil edilecek.

Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Kira Sözleşmesi" imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

"Depremzede Ailelere Kira Desteğinde Bulunmak İstiyorum" seçeneğini tercih edenlerin yapacağı bağışlar, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak evlerin kira ödemelerinde kullanılacak.

DEPREMZEDELERİN SEÇİLME AŞAMASI

Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunanlar gibi dezavantajlı bireylerin olduğu aileler ile depremde fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

Evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları kaymakamlık tarafından ödenecek. Ev sahiplerine ilave bir gider doğmamasına dikkat edilecek.

Depremzedelerin kullandığı evin veya evdeki eşyanın zarar görmesi ihtimaline karşılık Türkiye Sigorta devrede olacak. Bu evler, "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" ile güvence altına alınacak.

Emlak listeleme platformları Emlakjet.com, Hepsiemlak.com, Sahibinden.com ve Zingat.com, sahip oldukları müşteri portföyünü kampanyaya yönlendirecek. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyonla İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

Başvuru aşamaları ise şöyle olacak:

- Ev sahibi, emlak sitelerinden başvuru formunu dolduracak.

- Emlak sitesi, ev sahibiyle iletişime geçerek bilgileri doğrulayacak.

- Emlak sitesi, doğruluğunu teyit ettiği bilgileri ilgili kamu birimine iletecek.

- Kaymakamlık yetkilileri, evi ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak.

- Kaymakamlık, ev sahipleriyle "Ödünç Sözleşmesi" veya "Kira Sözleşmesi" imzalayacak.

- Engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylere sahip aileler, öncelikli olarak evlere yerleştirilecek.

- Kaymakamlık, süre bitiminde konutu ev sahibine teslim edecek.

- "Evim Yuvan Olsun projesi devlet-millet el ele verilerek yapıldı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremin ilk gününden itibaren vatandaşlardan kullanmadıkları evlerini tahsis etmek için telefon ve mesajlar aldıklarını belirterek, "Bunun sonucunda bu kampanyayı başlatmış olduk. 'Evim Yuvan Olsun' projesi 'devlet-millet el ele' verilerek yapıldı. Bu kampanya ile güvenli şekilde hayırsever vatandaşlarımızın evlerini afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırsever insanlarımızın depremzedelere evlerini açmak istediklerini biliyoruz. Hazırladığımız 'Evim Yuvan Olsun' uygulamasını vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- Baykar 22 konutla destek verdi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Baykar'daki çalışma arkadaşlarımız için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz. Bu günleri el birliğiyle, dayanışmayla aşacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kampanyaya ilgi giderek artıyor.