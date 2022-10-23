İddiaya göre, İYİ Parti'li Ahmet Ünal, Sarıyer Tarabya'daki 350 metrekarelik daireyi sahibi Funda Yılmaz'dan kiraladı. Yaklaşık 5 yıl kiracı olarak daireyi kullanan Ahmet Ünal, hem toplam 28 bin lira olan 2 aylık ev kirasını hem de 2 yıllık aidat ücreti olan 100 bin lirayı ödemedi. Ev sahibi Yılmaz'ın tüm ısrarlarına rağmen ödeme yapmayan Ünal, daireyi de harabeye çevirdi.

EVİ HARABEYE ÇEVİRDİ

Dairedeki prizleri söküp parkelere zarar verdi, cam, ayna, pencere ve pencere kulplarını bile kıran Ünal, banyoda küveti, mutfakta dolapları ve fırını kullanılmaz hale getirdi. Alt komşunun evine su basmasına neden olurken yine açık bıraktığı bilgisayar ile de dairede yangın çıkardı. Yaşananlar üzerine mal sahibi Yılmaz, mahkeme yoluyla Ahmet Ünal'ı daireden çıkarttı. Eşyaların evden tahliye masrafı olan 32 bin lirayı ise ev sahibi ödedi.

"EVİMİ GASP ETTİN"

Evde 300 bin liralık hasar olduğunu ve İstanbul Adliyesi'ne giderek davacı olduğunu belirten ev sahibi Yılmaz, "Aidat borcunu ve kira alacağımı sorduğumda kapıyı yüzüme kapattılar. Yazdığım hiçbir mesaja cevap vermediler. Dairede 300 bin TL hasar var. Dava açtım, hukuki süreç devam ediyor. Tesisat sistemi evde besledikleri köpek sebebiyle tıkandı.





Alt daireyi bu sebeple su bastı. Alt komşum beni mahkemeye verecekti. Dairede yangın çıkarttılar. Kendisi Şişli'de gezerken oy toplamak için adaletten bahsediyor. Bana yapılanlara karşı adalet nerede? Evimi harabeye çevirdi. Ahmet Ünal, 15 dairem var diye hava atıyor ama kira borcunu ödemiyor" açıklamasında bulundu.