Evimin güneşi söndü

Konya'da 29 Ocak günü gerçekleşen olayda, kiracı olarak oturduğu evin dairesini böcek ilacıyla ilaçlayıp haber vermeden gitmesi sonrası üst katındaki komşusunun 7 yaşındaki oğlunun ölümüne neden olan yabancı uyruklu Abdülkerim El Ahmed (32) hâkim karşısına çıktı. Zehirlenme nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan anne Ayşegül Temel, "Oğlumun öldüğünden haberim olmadı. Tek gördüğüm cenazesiydi. O evimin güneşiydi. Güneşimi soldurdular. Günlerdir çıkıp gelecek mi diye bekliyorum. Ama gelmiyor. Fotoğrafları ile kendimi avutmaya çalışıyorum" dedi.