Evimizde artık rahat uyuyoruz

Elazığ'da geçen cumartesi günü düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden yeni evlerinin anahtarlarını alan vatandaşlar, TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ alanında düzenlenen "Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni"nde, 505 konutun temel atma töreni gerçekleştirilirken Elazığ'da dar gelirli aileler için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan bin 164 sosyal konutun anahtar teslimi töreni yapıldı. Evlerine kavuşan vatandaşlar, yaşadıkları sevinci ve evlerindeki ilk günlerini SABAH'a anlattı.Anahtar teslimini aldık ve evimize yerleştik. Şu an burası gerçekten çok güvenilir, kendimizi güvende hissediyoruz. Ev gerçekten çok güzel. Eski evimize oranla daha ferah, daha güzel. Bu kadar güzel olacağını hayal bile edemezdik, Mutluyuz, huzurluyuz. Geceleri rahat ve güven içinde uyuyoruz. Deprem korkusu yok. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu bizim başımızdan eksik etmesin, ona zeval vermesin. Burası olmasaydı biz ne yapardık diye düşünüyorum.Çok memnunuz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Evler gayet güzel kullanışlı ve ferah. Cumhurbaşkanımız da geldi. Onun yanına gittik anahtarımızı teslim aldık. Çok sağ olsunlar.Çok şükür, yüz bin kere şükür. Bu evlerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Benim için çok özel bir gündü. Doğum günümdü, benim için çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Cumhurbaşkanımızı görmek, onunla yan yana durmaktan çok mutlu olduk ailecek. 4 çocuğum var, 3+1 çıktı bize. Gayet geniş ve kullanışlı, tam bize göre çok memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bu 14 Mayıs'ta tekrar Cumhurbaşkanımız seçilir. Tek dileğimiz bu.