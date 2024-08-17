Evin avlusundan 110 yıllık top mermisi çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçtiğimiz gece alkollü bir şekilde eve giden Hüseyin Efe (48), babası Ali Efe (76) ile tartışmaya başladı. Babasına sinirlenen Hüseyin Efe, bir süre sonra 155'i arayıp babasının evin bahçesinde bir top mermisi sakladığını ihbar etti. İhbarı alan polis hemen harekete geçti. Bomba imha uzmanlarıyla birlikte ihbarın yapıldığı adrese giden ekipler şoke eden bir manzarayla karşılaştı. 40 santimetre boyunda ve 12 santimetre çapında patlamamış bir top mermisi buldu.Merminin Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirilirken, 110 yıllık top mermisi dikkatli bir şekilde muhafaza altına alındı. Olaya ilgili soruşturma başlatan ekipler, Hüseyin Efe ve Ahmet Efe'yi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Oğlunun ihbar ettiği Ali Efe, "25 yıl önce ahırları yıkarken bulduk, süs diye aldık. İlk başta taş zannettik. Onu ceviz kırmak için havan yapacaktık. Ben bomba olup olmadığını anlayamadım. Sonra oğlan bizim eve getirip depoya koymuş. Biraz bozuşunca bizi ihbar etmiş" dedi. Polis "İyi ki patlamamış. Kuvvetli bir bombaymış. Patlasaydı burayı havaya uçururmuş" ifadelerini kullandı.