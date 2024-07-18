Evin bodrum katına açılan ateş sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında vuruldu

Olay, saat 09.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 4 katlı binanın önüne gelen motosikletli bir şüpheli, tabancayla binanın bodrum katına doğru ateş açtı. Pencereden içeri giren kuşunlar o sırada uykuda olan 13 yaşındaki Evin A.'ya isabet etti. Evin A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Evin A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evin A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor.

"ÇOCUK KAN İÇİNDEYDİ"

Evin A.'nın annesi Semra Akdağ, "Kız kanlar içindeydi. 'Anne' diye seslendi. Geldim, halini görünce şok geçirdim. Daha da kendime gelemedim. Hastaneye kaldırıldı. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Durduk yere oldu. Kız kan içindeydi. Bilgi alamadık" dedi.