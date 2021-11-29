Evin bodrumuna kurduğu kokpitte uçuş keyfi yapıyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde yaşayan ve müzisyen olan Üniversite mezunu 31 yaşındaki Alihan Kolaylı çocukluk hayali olan havacılık sevgisini gerçekleştirdi. 2 katlı evlerinin bodrum katında Boeing 737-800 kokpiti yapan Alihan Kolaylı, simülatör ile sanal uçuş keyfi yapıyor. Boeing 737-800 kokpitini birebir kuran Alihan, bodrum katını hava üssüne döndürerek karada uçuyor. Havacılık sevgisini hayata geçiren Alihan, yaptığı kokpit ve simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşarken, kokpiti görmeye gelen pilotlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor

10 yıl önce başladığı serüvenin devam ettiğini belirten Alihan Kolaylı, "Sistemi daha da geliştirdik. Bu süreçte bir arkadaşımla tanıştım. Çalışmalara beraber devam ettik. Sonrasında bu portatifi inşa ettik. Simülatörü profesyonel olarak yaptık. Boeing 737-800 teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunu da geliştirdik. Sadece hareket sistemi farklı fakat normal uçağın sistemleri ile aynı" dedi.

"SİMÜLATÖRDEKİ PARÇALARINI KENDİMİZ İMAL ETTİK"

Simülatördeki parçaları arkadaşı ile birlikte imal ettiğini ifade eden Kolaylı, "Sistemi daha da geliştirmek için yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Simülatördeki parçaları da kendimiz imal ettik. Sosyal platformumuz dan birçok insan bizi takip ediyor. Sanal havacılık artık çok gelişti. 2010 yılı içerisinden bu zamana kadar gelen süreçte sanal havacılıkta bunu yapmamızda sanal hava yollarının da büyük katkısı oldu. Bizde bu platformdaki insanlara parçalar üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"EVİMİZE GELEN GERÇEK PİLOTLARLA SİMÜLATÖRÜ TEST EDİYORUZ"

Pilotların simülatörü incelemeye geldiğini kaydeden Kolaylı, "Havacılık gerçekten çok güzel. Bu konuda geri kalmamamız, öncü olmamız gerekiyordu. Arkadaşım Atakan ile bu simülatör için yurtdışına gittik. Bilgi neredeyse gidelim onu alalım geliştirelim dedik. En sonunda böyle bir aleti ortaya çıkardık. Şuan bazı testler yapıyoruz. Gerçek pilotlar geliyor onlarla beraber simülatörü test ediyoruz. Pilotlar yaptığımız simülatörü profesyonel olarak gördüklerini belirttiler. Bizde sistemlerin çalışma prosedürlerini ona göre geliştiriyor. Şuan için test aşamasında olduğu için eğitim olmayabilir ancak bizi ziyaret edebilirler ",diye konuştu.

"KAZANDIĞIMIZI HEP KOKPİTE HARCADIK"

Havacılık sevgisiyle 10 yıldır uğraştığı Boeing 737-800 kokpiti sonunda yaptığı ifade eden Kolaylı, çocukluk hayalim olan kokpitte uçağı uçurmaktı.10 yıldır bu konuda ne yapabilirim diye çok araştırma yaptım. Arkadaşım ile bayağı uğraştık. Arkadaşımla birlikte yaptığımız kokpit ve simülatör için maddi olarak bize ne kadar mal oldu onu gerçekten bilmiyoruz. Müzisyen olduğum için kazandığımı hep buna harcadım ve arkadaşımın desteğiyle de harcamaya devam ediyoruz. Parçaları kendi imkanlarımız ile yaptığımız için maliyeti altta tutarak gelişmiş bir kokpit yapmaya çalıştık. "Home Cockpit Solutions olarak bizi takip edebilirler. Yaptığımız parçaları orada gösteriyoruz", dedi.