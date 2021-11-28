Evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Hüseyin Çelik Caddesi'nde bulunan 2 katlı Mertler İnşaat Apartmanı'nın 1'inci katının mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibi Seher T.'nin komşuları yangını fark edip itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kayalık ve Kınıklı İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Yangın esnasında evin içerisinde bulunan Seher T., ekipler tarafından dışarıya çıkartıldı. Yangın evin mutfak kısmında, maddi hasar oluşturdu.
Ev sahibi tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.