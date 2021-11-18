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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:40

Evin odasına sera kurup marihuana yetiştirdi

ABBAS ÇAKAR
Evin odasına sera kurup marihuana yetiştirdi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, evin bir odasını seraya çeviren ve marihuana yetiştirdiği tespit edilen E.Y yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, Gebze ilçesinde bir şüphelinin evine kurduğu özel sistem ile marihuana bitkisi yetiştirerek, uyuşturucu madde elde ettiği ve piyasaya sürmeye çalıştığı bilgilerine ulaşıldı.

ODAYI SERAYA ÇEVİRMİŞ

Jandarma tarafından şüphelinin evine düzenlenen operasyon sonucu 1 kilo 100 gram esrar, 1 hassas terazi ve ev içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullandığı özel sisteme ait 1 iklimlendirme çadırı, 18 kumaş saksı, 4 buçuk litre sıvı bitki gübresi ve bitkilerin hava, nem, ışık ve besin dengelerinin ayarlanmasında kullanılan 43 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Y. Jandarma'da tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Evin odasına sera kurup marihuana yetiştirdi
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