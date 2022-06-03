Evin odasından uyuşturucu serası çıktı

Adana'da altlı üstlü oturan ağabey kardeşin müstakil evine narkotik operasyonu düzenlendi. Baskın düzenleyen polis, 2.kattaki dairenin bir odasının uyuşturucu serasına çevrildiğini ortaya çıkardı. Sera içerisinde 19 kök Hint keneviri, 256 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 2 havalandırma fanı, 5 LED lamba, 1 klima ünitesi, ısı ölçer ve zamanlayıcı ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 8 kutu kimyasal madde ele geçirdi. Olayla ilgili ağabey M.B. ve kardeşi F.B. gözaltına alındı. Sorgusunda suçlamayı birbirlerinin üzerine atan ağabey kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.