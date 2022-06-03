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Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:18 Son Güncelleme: 3.6.2022 10:32

Evin odasından uyuşturucu serası çıktı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Evin odasından uyuşturucu serası çıktı

Adana’da polis müstakil 2 katlı eve narkotik operasyonu düzenledi. Baskında, dairenin bir odasının termal çadır içinde uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı.

Adana'da altlı üstlü oturan ağabey kardeşin müstakil evine narkotik operasyonu düzenlendi. Baskın düzenleyen polis, 2.kattaki dairenin bir odasının uyuşturucu serasına çevrildiğini ortaya çıkardı. Sera içerisinde 19 kök Hint keneviri, 256 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 2 havalandırma fanı, 5 LED lamba, 1 klima ünitesi, ısı ölçer ve zamanlayıcı ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 8 kutu kimyasal madde ele geçirdi. Olayla ilgili ağabey M.B. ve kardeşi F.B. gözaltına alındı. Sorgusunda suçlamayı birbirlerinin üzerine atan ağabey kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ODADAN SERA ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde M. B. (54) ile kardeşi F.B.'nin (34) uyuşturucu madde üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Narkotik polisi, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin iki katlı müstakil evine operasyon düzenledi. Üst kattaki daireye giren ekipler, evin bir odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı.

SUÇU KARDEŞİNE ATTI

Adreste arama yapan ekipler M.B. ile kardeşi F.B., gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan M.B. ile kardeşi F.B., ifadelerinde birbirilerini suçladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ile F.B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Evin odasından uyuşturucu serası çıktı
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