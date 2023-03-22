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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Evin önündeki traktöre otoyol cezası geldi

Evin önündeki traktöre otoyol cezası geldi
BURSA'NIN İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç, geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen '16 H aracınız ile 11.03.2023 23.26 İstanbul İzmir Otoyolu 21 - Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir" mesajla şok yaşadı. OTOYOL AŞ. tarafından atılan mesajı öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-devlet uygulamasından durumu kontrol etti. 1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi. İHA

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Evin önündeki traktöre otoyol cezası geldi
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