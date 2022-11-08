Haberler Yaşam Haberleri Evinde aslan yavrusu besledi: Hapis ve para cezası aldı
Giriş Tarihi: 8.11.2022 15:30

Evinde aslan yavrusu besledi: Hapis ve para cezası aldı

Fransa'da evinde aslan yavrusu besleyen kişiye, 8 ay hapis ve hayvan hakları derneklerine ödemesi koşuluyla 14 bin 500 avro para cezası verildi.

AA
Evinde aslan yavrusu besledi: Hapis ve para cezası aldı

20 Minutes'ün haberine göre, Seine-Sant-Denis'teki Bobigny Ceza Mahkemesi, 2017'de bir kafeste koruma altındaki vahşi bir hayvanı evinde izinsiz besleyen bir adamı, yargılandığı davada suçlu buldu.

Mahkeme 4'ü tecilli, 8 ay hapis cezası verdiği bu kişinin, davanın sivil tarafları olan 6 hayvanları koruma derneğine de 14 bin 500 avro para cezası ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, geri kalan 4 aylık hapis cezası için kefaletle serbest bıraktığı kişinin günlüğü 15 avrodan 90 gün boyunca ceza ödemesini kararlaştırdı.

Söz konusu kişi, cezalara uymadığı takdirde hapse girecek.

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Evinde aslan yavrusu besledi: Hapis ve para cezası aldı
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