Evinde bastığı eşi ve sevgilisini öldürüp kendi canına kıydı

Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında evine gelen Hasan Şimşek (34), iddiaya göre eşi Esma Şimşek (23) ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Alihan H.'yi (27) birlikte yakaladı. Hasan Şimşek, mutfaktan aldığı bıçakla eşine ve Alihan H.'ye saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Esma Şimşek ve Alihan H. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Hasan Şimşek daha sonra kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan Şimşek, Esma Şimşek ve Alihan H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Alihan H.'nin aynı apartmanda oturduğu ve Şimşek çifti ile komşu oldukları öğrenildi. Bu arada Şimşek çiftinin 2 çocuğu yakınları tarafından alındı.