Haberler Yaşam Haberleri Evinde bıçaklanan adam öldü
Giriş Tarihi: 7.4.2022 18:28 Son Güncelleme: 7.4.2022 18:33

Evinde bıçaklanan adam öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Evinde bıçaklanan adam öldü

İzmir'de taşımacılık ile uğraşan 52 yaşındaki Ali Kıvrak evinde bıçaklanmış halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Evden gelen gürültü seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kanlar içerisinde yerde yatan iki çocuk babası 52 yaşındaki Arif Kıvrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Taşımacılık yapan Kıvrak'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Yastık altından ekonomiye! Altında dönüşüm rüzgarı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak
İstanbul'da öğrenciler, İBB'nin yüzde 40'lık ulaşım zammını protesto etti: Turnikelerde boş akbil sesleri
Son dakika: Kargo grubu eski solisti Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti!
Kılıçaslan ailesi o iftarı anlattı: Candan, samimi aileden biri
SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak, 'Çok üzgünüm' diyerek Sabah Spor'a konuştu: Listemde çok iyi isimler vardı...
Danimarka ve Finlandiya da alarma geçti! Kinder ürünleri geri çağrıldı
Genç turizmci Gülşah Gizem Angı hayatını kaybetti! Annesi yıkıldı...
Bahçeli'den Buça çıkışı: İstanbul'daki müzakereler sonrası gündeme gelmesi ya tesadüf ya da kahredici bir tezgah...
ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde bıçaklanan adam öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA