Evinde bıçaklanan adam öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168/2 sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Evden gelen gürültü seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giren sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kanlar içerisinde yerde yatan iki çocuk babası 52 yaşındaki Arif Kıvrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Taşımacılık yapan Kıvrak'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.