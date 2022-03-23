Evinde bıçaklanarak öldürüldü

Şahinbey ilçesinin Konak Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Rıdvan Bozkurt (31) evine gelen 3 arkadaşıyla gece geç saatlere kadar sohbet etti. Gece yarısı evde oturan arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada ev sahibi Rıdvan Bozkurt, bıçaklanarak yaralandı.

Evdekilerin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, Rıdvan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olay sırasında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay sırasında evde bulunan bir kişinin de kaçtığı öğrenilirken polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bozkurt'un cenazesinin yapılacak otopsinin ardından Zeytinli mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

