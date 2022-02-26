Evinde bıçaklanmış halde bulunan kadın hastanede öldü

Taşdelen birada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın şüpheli veya şüphelilerini belirlemek için çalışma başlattı. Duriye Taşdelen'in eşi Emrah Taşdelen'in bir süre önce İzmir'e çalışmaya gittiği öğrenildi.