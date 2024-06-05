Evinde eşi ile yakaladığı adamı öldüren koca tutuklandı

Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde 15 Mayıs'ta tartıştığı kişiyi bıçakladığı, karısını da darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan H.Ç, Kırşehir'de saklandığı adreste İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tekrar gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.Ç, Çalılıöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'ndeki evinde tartıştığı eşi F.Ç'yi darbetmiş, evde bulunan İ.E'yi de bıçaklamıştı. Ağır yaralanan İ.E. ve darbedilen F.Ç, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
İ.E'nin 2 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından H.Ç, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.