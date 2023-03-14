Haberler Yaşam Haberleri Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.3.2023 02:49

Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli’de evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan polis memuru Yunus Bozkurt hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Bozkurt’un evli ve 3 kız babası olduğu öğrenildi

İHA
Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli'de Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Bozkurt'un evli ve 3 kız babası olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi. Bozkurt'un naaşı, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığına defnedilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
ABD bankacılık krizinin arkasında şaşkına çeviren gerçek: 'Kurtarıcı' dedikleri ismin bankası battı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! 'Türkiye'ye dönmek için hazırız' mesajı
Son dakika: Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den üzen haber! Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı!
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
3 üniversite bitiren kişiyi "Ben Hızır'ım" diyerek dolandırdı! Görüntüler ortaya çıktı
Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den PKK terör elebaşı Öcalan'a selam!
Erdoğan Eskişehir’de de yine tek başına yarışacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA