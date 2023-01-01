Evinde ölü bulunan Cumhuriyet Savcısına ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Cihad Atabaş, dün evinde ölü bulunmuştu. Cumhuriyet Savcısı Doğukan Yiğit'in, meslektaşı Cihad Atabaş'a ulaşamayınca polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle eve giren sağlık ekipleri Atabaş'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, olayla ilgili Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

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Konuya ilişkin açıklama bugün Amasya Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın Merzifon'daki evinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir" denildi.