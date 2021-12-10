Haberler Yaşam Haberleri Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:33

Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi!

Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi!

Kayseri'nin Talas ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşayan F.S.'nin (70) ikametine gelen yakınları, kadını hareketsiz yatarken bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde engelli olan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. F.S. ile beraber yaşayan kızı Ö.S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Evinde ölü bulunan engelli kadının cinayete kurban gittiği şüphesi!
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