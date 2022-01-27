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Giriş Tarihi: 27.1.2022 14:14 Son Güncelleme: 27.1.2022 14:38

Evinde ölü bulundu!

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Evinde ölü bulundu!

Sakarya Akyazı'da evinde başından vurulmuş halde bulunan Erdem Özdemir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Batakköy Mahallesi'nde yaşayan Erdem Özdemir'in işe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları telefonla kendisini aradı. Telefonla kendisine ulaşamayan mesai arkadaşları Özdemir'in kardeşine haber verdi. İşe gitmeyen ve kendisinden haber alınamayan Erdem Özdemir'in eve gelen kardeşi ağabeyini kanlar içinde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlenirken Özdemir'in silahla başından vurulduğu tespit edildi. Olay yerine gelen polis, evin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri de cumhuriyet savcısı ile birlikte inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede Özdemir'in silahla başının arka kısmından vurulduğu belirlendi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan polis, evin çevresinde kardaki ayak izleri üzerinde çalışma yaptı.

Evli ve bir çocuk babası olan Erdem Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Hastanesi Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

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Evinde ölü bulundu!
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