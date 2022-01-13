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Giriş Tarihi: 13.1.2022 10:32 Son Güncelleme: 13.1.2022 10:40

Evinde ölü bulundu: Sahte alkolden şüpheleniliyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Evinde ölü bulundu: Sahte alkolden şüpheleniliyor

Antalya’da komşularının 15 gündür haber alamadığı servis şoförü Halil İbrahim Otçu’nun (53) evde cansız bedeni bulundu. Yetkililer, Otçu'nun ölümünde sahte alkol şüphesini değerlendiriyor.

Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1560 sokak üzerinde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. 15 gündür haber alamayınca komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile girdikleri evde 1 çocuk babası adamı hareketsiz halde buldu.

Olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede şahsın turizm sektöründe şoför olarak çalıştığı ve sık sık alkol kullandığı öğrenildi. Otçu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otcu'nun sahte alkolden mi öldüğü yapılan otopsini ardında belli olacak.

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Evinde ölü bulundu: Sahte alkolden şüpheleniliyor
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