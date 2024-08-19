Evinde oturuyordu: Pencereden bakarken pompalı tüfekle öldürüldü!

Olay, gece yarısı sıralarında Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Fırat Irmak, İbrahim K. ve Okay A., tek katlı evde otururken, pencereden yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Irmak, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşları ise yara almadan kurtuldu.