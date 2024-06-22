Evinde timsahla yakalandı… Kıyafet giydirip tasmayla dolaştırmış…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri operasyon düzenledi. A.K. isimli kişinin, İstanbul'un Kartal İlçesi'ndeki evinin terasına kurduğu kafesli büyük akvaryumda 1.5 metrelik bir timsah beslediği belirlendi. A.K.'nın kıyafet giydirip tasma taktığı timsahını sokaklarda dolaştırdığı ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabında paylaştığı da saptandı. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ve uluslararası CITES Sözleşmesi'ne (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) aykırılık gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında İstanbul Kartal'daki adrese operasyon düzenlendi.

KEDİYLE KARŞI KARŞIYA

Düzenlenen operasyona Zabıta Müdürlüğü Ekipleri de katıldı. Adreste yapılan aramalarda; 1.5 metre boyundaki timsah ve bir adet timsah tahniti (Doldurulmuş ve İlaçlanmış Hayvan Ölüsü) ele geçirildi. Timsahın, adresin terasındaki kafesli büyük akvaryumda bulunduğu ve ağzı bağlanarak kontrol altına alındığı anlar polis kameralarına yansıdı. Timsahla çok sayıda video çeken A.K.'nin timsahını sevdiği ve kedisiyle karşı karşıya getirdiği anlara ait videoları da ortaya çıktı. Koruma altına alınan timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.