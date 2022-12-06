Haberler Yaşam Haberleri Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:48 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:55

Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Evinden üç farklı türde uyuşturucu madde çıkan zehir taciri tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı

Uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe seri operasyonlar düzenleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir adreste de uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. Ş.E. (23) isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 370 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 150 gram Kokain maddesi, 24 gram Marihuana maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 535 lira ile 100 euro nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı | Video

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Evinde uyuşturucularla yakalanan zehir taciri tutuklandı
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