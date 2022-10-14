Evinden cephanelik çıktı!

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Fethiye İlçesi Çatalarık ve Patlangıç Mahallelerinde R.M.'ye ait iki ayrı adreste, KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu: 7.65 mm. ruhsatsız tabanca, 2 toplu ruhsatsız tabanca, 2 ağızdan dolma karabarut ile çalışan ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 7.65 mm. fişek, 8 ruhsatsız av tüfeği, 8 adet çeşitli ölçülerde bıçak ve kılıç, 1 baston görünümlü kesici alet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.M. hakkında adli işlemlere başlandı.