Evinden ruhsatsız silah çıktı: “Silaha merakım var” dedi

Adana'da bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu yönünde bilgiye ulaşan polis, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Şok baskında salondaki çekyatın altındaki kovaya gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi S.K., ifadesinde, "Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım" dedi, tutuklandı.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli S.K.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, salondaki çekyatın altındaki kovaya gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca evde 9 şarjör, 50 mermi ile silah yapımında kullanılan 96 malzeme bulundu.

SON ADRESİ CEZAEVİ OLDU

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen S.K.'nin 'mala zarar verme', 'güveni kötüyle kullanma' suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi. Şüpheli S.K., ifadesinde, "Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.