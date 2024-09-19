Evine 100 metre kala feci son: Trafik kazasında hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde önceki akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 49 yaşındaki Yunus Kamber, evine sadece 100 metre kala geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

İşten eve dönen Yunus Kamber, yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla geldiği ileri sürülen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savruldu ve yere düştü. Kaza sonrasında, çarpan araç durmadan olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Tuzla'da bir tersanede bot yapımında çalışan ve üç çocuk babası olan Yunus Kamber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yapıp durmadan kaçan aracın Y.M. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Polis, kazaya karışan sürücü ve yanındaki kişinin kimliklerini belirleyerek yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamber'in cenazesi yapılan adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek Suadiye'de toprağa verildi.