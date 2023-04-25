Evine dönerken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti

Burak Zemin Yeter, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Yeter, kurtarılamadı. Burak Zemin Yeter'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Ö.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde görevli 7 yıllık polis memuru Burak Zemin Yeter'in evli ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Burak Zemin Yeter'in kardeşinin düğünü için hazırlık yaptığı, bunun için Niğde'ye gitmeye hazırlandığı belirtildi.