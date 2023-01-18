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Giriş Tarihi: 18.1.2023 14:01

Evine giderken başına isabet eden kurşunla öldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartışma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bu sırada evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran’ın (36) başına isabet etti. Onaran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

DHA
Evine giderken başına isabet eden kurşunla öldü

Olay, gece saatlerinde Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Masum S. ile aralarında para meselesi bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı. Tartışmanın ardından Masum S., bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.'nin otomobilinin arkasından ateş açtı. Bu sırada mermilerden biri çalıştığı fabrikadan çıkıp evine gitmek için kaldırımda yürüyen İbrahim Onaran'ın başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onaran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İbrahim Onaran'ın cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Masum S., polis tarafından saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Evine giderken başına isabet eden kurşunla öldü
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