Evine girdiği kadını bayıltıp parasını çaldı!

Olay, dün gece Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ın dairesine açık olan mutfak penceresinden girdi. Bu sırada mutfaktaki kanepede uyuyan Aslan, sese uyanınca şüpheliyle göz göze geldi. Aslan'ı boğazını sıkarak bayıltan şüpheli, Aslan'ın cüzdanındaki emekli maaşından kalan 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kaçtı. Sabah saat 08.00 sıralarında kendine gelen Müzeyyen Aslan, üst kattaki komşusuna gidip yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müzeyyen Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.