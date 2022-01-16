Kocaeli Gölcük İlçesi Yeni Mahallede, geçtiğimiz Cuma gecesi yaşanan olayda, oturduğu evin altı katından gelen seslere uyanan ve kontrol etmek amacıyla aşağı inen Okan Karatoprak, karşılaştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı.
Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü | Video
Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı genci alarak hemen hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yarar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evine giren kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.