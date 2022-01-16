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Giriş Tarihi: 16.1.2022 15:51 Son Güncelleme: 16.1.2022 17:00

Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü

ABBAS ÇAKAR
Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli Gölcük İlçesinde geçtiğimiz Cuma gecesi yaşanan olayda, oturduğu evin alt katından gelen sesleri duyarak kontrol etmek için inen Okan Karatoprak, karşılaştığı Murat Yarar'ı (37) bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yarar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Gölcük İlçesi Yeni Mahallede, geçtiğimiz Cuma gecesi yaşanan olayda, oturduğu evin altı katından gelen seslere uyanan ve kontrol etmek amacıyla aşağı inen Okan Karatoprak, karşılaştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaraladı.

Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü | Video

Ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı genci alarak hemen hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yarar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evine giren kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü
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