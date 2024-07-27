Evini bastığı eski eşine kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan eski eşi Sözen T.'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (47), kapıyı açan oğlu Vedat Y.'yi bacağından yaraladıktan sonra balkondaki Sözen T.'ye ateş etti. Daha sonra kendisine müdahale eden oğluyla boğuşan Mustafa Y. tabancayla yaralandı. Sözen T. olay yerinde hayatını kayberken zanlı Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.