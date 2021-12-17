Evini bastığı eski sözlüsünün başına kızgın yağ döktü

Hatay'da,bir kişi evini bastığı eski sözlüsüne cinsel şiddette bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü. Korkunç olay, önceki akşam Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. R.E. adlı genç, eski sözlüsü G.Ç. (37) adlı kadının kapısına giderek, zili çaldı. Kapının açılması üzerine, aniden içeri giren R.E. boğazına sarıldığı G.Ç'ye zorla uyuşturucu verdi. Daha sonra sandalyeye bağlayarak cinsel şiddette bulundu. Ardından başından aşağı kızgın yağ döken R.E., genç kadın bayılınca öldüğünü sanarak hastaneye götürdü. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan G.Ç. kendine gelince eski sözlüsünün kendisine yaptıklarını anlattı. Gözaltına alınan R.E. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.