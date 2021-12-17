Haberler Yaşam Haberleri Evini bastığı eski sözlüsünün başına kızgın yağ döktü
Giriş Tarihi: 17.12.2021

Evini bastığı eski sözlüsünün başına kızgın yağ döktü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Evini bastığı eski sözlüsünün başına kızgın yağ döktü
Hatay'da, bir kişi evini bastığı eski sözlüsüne cinsel şiddette bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü. Korkunç olay, önceki akşam Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. R.E. adlı genç, eski sözlüsü G.Ç. (37) adlı kadının kapısına giderek, zili çaldı. Kapının açılması üzerine, aniden içeri giren R.E. boğazına sarıldığı G.Ç'ye zorla uyuşturucu verdi. Daha sonra sandalyeye bağlayarak cinsel şiddette bulundu. Ardından başından aşağı kızgın yağ döken R.E., genç kadın bayılınca öldüğünü sanarak hastaneye götürdü. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan G.Ç. kendine gelince eski sözlüsünün kendisine yaptıklarını anlattı. Gözaltına alınan R.E. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AGİ kalktı mı? Kimler alacak? Nasıl hesaplanacak? Uzman isim AGİ detaylarını açıklıyor
Son dakika: Stokçulara ağır yaptırımlar geliyor! TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi
Altın gram fiyatı 900 TL'yi aştı! Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 16 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, CHP'li ismin iftirasını video ile ortaya çıkardı: İstanbullu nasıl kandırılıyor görelim
Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Fransız haber ajansı geri adım attı
İstanbul'da mezar fiyatlarına zam yapıldı! İşte ilçe ilçe yeni ücretler
Son dakika: Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 zammını açıkladı! 'Teşekkürler Erdoğan' 1. sırada
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Milli Altay Tankı için kritik aşamaya geçildi: TSK'ya teslim edilme tarihi belli oldu
Yeşim Salkım'ın yargılanmasına başlandı! Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel şikayetçi olmuştu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Evini bastığı eski sözlüsünün başına kızgın yağ döktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA