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Giriş Tarihi: 16.2.2022 13:52 Son Güncelleme: 16.2.2022 15:33

Evini boyatmak için çağırdığı iş arkadaşını taciz iddiasıyla bıçakladı

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Evini boyatmak için çağırdığı iş arkadaşını taciz iddiasıyla bıçakladı

İstanbul Pendik’te dekorasyon firmasında çalışan Özlem Ş. aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Recep S.’yi evine boya yaptırmak için çağırdı. İddiaya göre Recep S. eline aldığı bıçakla 34 yaşındaki Özlem Ş’nin elini bağlayıp ona cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

İkili arasında yaşanan boğuşma sonucunda Recep S. bıçaklandı. Recep S. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Özlem Ş. ilk ifadesinde; "Bana tecavüz etmeye çalıştı, yaşanan boğuşma sırasında bıçaklandı" dediği öne sürüldü. Pendik'te önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Recep S. ile Özlem Ş. bir dekorasyon firmasında birlikte çalışıyorlardı. Özlem Ş. boya işi de yapan Recep S. ile konuşup evinde bir odayı boyatmak istediğini söyledi.

Aynı gün akşam saatlerinde ikili Özlem Ş.'nin evine gitti. Genç kadının iddiasına göre Recep S. bir süre sonra mutfaktan eline bıçak alıp, iş arkadaşının elini bağladıktan sonra cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

İkili arasında, yaşanan boğuşma sırasında Recep S. bıçaklandı. Ağır yaralanan Recep S. hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma yapan polis Özlem Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Özlem Ş. ilk ifadesinde; "Bana tecavüz etmeye çalıştı, elinde bıçak vardı. Boğuşma sırasında, bıçaklandı" dediği öne sürüldü.

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Evini boyatmak için çağırdığı iş arkadaşını taciz iddiasıyla bıçakladı
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