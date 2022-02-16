Evini boyatmak için çağırdığı iş arkadaşını taciz iddiasıyla bıçakladı

İkili arasında yaşanan boğuşma sonucunda Recep S. bıçaklandı. Recep S. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Özlem Ş. ilk ifadesinde; "Bana tecavüz etmeye çalıştı, yaşanan boğuşma sırasında bıçaklandı" dediği öne sürüldü. Pendik'te önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Recep S. ile Özlem Ş. bir dekorasyon firmasında birlikte çalışıyorlardı. Özlem Ş. boya işi de yapan Recep S. ile konuşup evinde bir odayı boyatmak istediğini söyledi.

Aynı gün akşam saatlerinde ikili Özlem Ş.'nin evine gitti. Genç kadının iddiasına göre Recep S. bir süre sonra mutfaktan eline bıçak alıp, iş arkadaşının elini bağladıktan sonra cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.



İkili arasında, yaşanan boğuşma sırasında Recep S. bıçaklandı. Ağır yaralanan Recep S. hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma yapan polis Özlem Ş.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Özlem Ş. ilk ifadesinde; "Bana tecavüz etmeye çalıştı, elinde bıçak vardı. Boğuşma sırasında, bıçaklandı" dediği öne sürüldü.