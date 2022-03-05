Evini satmak için ilan verdi dolandırıcıların ağına düştü

E.T.G, internet üzerinden satılık ev ilanı verdi. İlandaki telefon numarasını Hüseyin K. (51)aradı. Hüseyin K. telefonda, Kanada'da bir şirkette çalıştığını, evi de patronu için alacağını söyleyerek randevulaştı. Buluşma yerinde sohbeti ilerleterek E.T.G'nin iyice güvenini kazandı. Sohbet sırasında çok beğendiği bir laptop bilgisayar olduğunu ancak kredi kartının yurtdışı olması nedeniyle ödeme yapamadığı için alamadığını söyledi. E.T.G'ye ev için ödeyeceği paraya bu parayı da ekleyeceğini söyleyerek ödeme yapmasını rica etti. Hüseyin K'nın bu ricasını kıramayan E.T.G, laptop için 37 bin lirayı ödedi. Paranın ödenmesinden sonra Hüseyin K. bir işi çıktığını söyleyerek yanından ayrıldı. E.T.G, Hüseyin K'ya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin K'yı gözaltına aldı. Hüseyin K'nın 12'si dolandırıcılık olmak üzere toplamda 20 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Hüseyin K. tutuklandı.