Haberler Yaşam Haberleri Evini satmak için ilan verdi dolandırıcıların ağına düştü
Giriş Tarihi: 5.3.2022 09:48 Son Güncelleme: 5.3.2022 09:48

Evini satmak için ilan verdi dolandırıcıların ağına düştü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Evini satmak için ilan verdi dolandırıcıların ağına düştü

İstanbul'da ikamet eden E.T.G, internet üzerinden evini satmak istedi. Bir ilan oluşturdu. İlandaki numarayı arayan Hüseyin K., Kanada’da bir şirkette çalıştığını ve evi patronu için alacağını söyledi. Güvenini kazandığı E.T.G’ye, kredi kartının yurtdışı olduğunu o yüzden buradan alışveriş yapamadığını söyledi. Bu duruma E.T. G.'yi inandırdı ve almak istediği laptop bilgisayar parasını ödeterek ortadan kayboldu. Gözaltına alınan Hüseyin K.’nın çoğu dolandırıcılıktan 20 suç kaydı çıktı.

E.T.G, internet üzerinden satılık ev ilanı verdi. İlandaki telefon numarasını Hüseyin K. (51)aradı. Hüseyin K. telefonda, Kanada'da bir şirkette çalıştığını, evi de patronu için alacağını söyleyerek randevulaştı. Buluşma yerinde sohbeti ilerleterek E.T.G'nin iyice güvenini kazandı. Sohbet sırasında çok beğendiği bir laptop bilgisayar olduğunu ancak kredi kartının yurtdışı olması nedeniyle ödeme yapamadığı için alamadığını söyledi. E.T.G'ye ev için ödeyeceği paraya bu parayı da ekleyeceğini söyleyerek ödeme yapmasını rica etti. Hüseyin K'nın bu ricasını kıramayan E.T.G, laptop için 37 bin lirayı ödedi. Paranın ödenmesinden sonra Hüseyin K. bir işi çıktığını söyleyerek yanından ayrıldı. E.T.G, Hüseyin K'ya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayetçi oldu. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin K'yı gözaltına aldı. Hüseyin K'nın 12'si dolandırıcılık olmak üzere toplamda 20 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Hüseyin K. tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
SON DAKİKA: Putin'den 'sosyal medya' misillemesi! Facebook ve Twitter'a erişim yasaklandı
SON DAKİKA: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
Ukrayna'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı çoktan başladı, kimse görmüyor
Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
ARKADAŞINA GÖNDER
Evini satmak için ilan verdi dolandırıcıların ağına düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA