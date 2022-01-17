Evini silah atölyesine çeviren şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun'da bir evde kurulan atölyede kurusıkı tabancaların, ateşli silahlara dönüştürüldüğü ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, İskenderun'daki ikamete operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada s52 adet kurusıkı tabanca, 24 adet tabanca çerçevesi, 85 adet şarjör, 80 adet icra mili, 80 adet icra yayı, 42 adet namlu, 80 adet tetik, 78 adet iğne yuvası, 90 adet silah parçası, 500 adet silah parçacıkları, 25 adet silah yapımında kullanılan aletler (çekiç, pense, kerpeten, karga burnu), 1 adet taşlama makinası ve 1 adet spiral ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi H.Y. gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.