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Giriş Tarihi: 8.11.2021 23:29

Evini silah fabrikasına çeviren şahıs yakalandı

İHA
Evini silah fabrikasına çeviren şahıs yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkıdan bozma tabanca yapan şahıs düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.T. adlı şahsın evinde kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bugün gündüz saatlerinde şüphelinin evine düzenlediği baskında 8 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet şarjör, 182 adet fişek, çok sayıda namlu ucu açmak için kullanılan törpü, matkap, ravya, zımpara taşı gibi teknik malzemeler ile atış denemesi için deneme çuvalı içerisinde 400 adet çekirdek ve 109 boş kovan ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Evini silah fabrikasına çeviren şahıs yakalandı
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