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Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:31

Evini su bastı, İSKİ'yi suçladı: Ne yapacağız bilmiyoruz

İstanbul Güngören'de evini su basan aile, İSKİ ekiplerinin önceki gün sabah saatlerinde kanalizasyon şebekesinde çalışması yaptığını, su baskınının da bu nedenle olduğunu ileri sürdü. Sabah uyandıklarında evinin sular içinde olduğunu söyleyen Miyase Ahmet, "Sinirden konuşamayacak haldeyim. Çocukları hemen kayınvalideme götürdüm. Ev bu halde ne yapacağız, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Evini su bastı, İSKİ’yi suçladı: Ne yapacağız bilmiyoruz

Güngören Merkez Mahallesi Kayık Sokak'ta dün 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evin sahibi İmat ve Miyase Ahmet çifti, sabah uyandığında evin sular içinde olduğunu gördüklerini belirterek, İSKİ'nin önceki gün yaptığı kanalizasyon şebekesi çalışması nedeniyle su baskınının olduğunu iddia etti.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

İSKİ'nin çalışması nedeniyle su baskını olduğunu öne süren İmat Ahmet, "İtfaiyeyi aradık suyu tahliye etsinler diye henüz gelmediler. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

"SİNİRDEN KONUŞAMAYACAK HALDEYİM"

Tüm eşyaların sular altında kaldığını ifade eden Miyase Ahmet, "Sabah uyandığımızda evimiz su altındaydı. Beyaz eşyalarım, yatak odası kullanılmaz hale geldi. Sinirden konuşamayacak haldeyim. Çocukları hemen kayınvalideme götürdüm. Ev bu halde ne yapacağız, ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

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Evini su bastı, İSKİ'yi suçladı: Ne yapacağız bilmiyoruz
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